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Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanlarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Pazar Belediye Başkanı Nihat Bişevac, Tutin Belediye Başkanı Kenan Hot, Sjenica Belediye Başkanı Hazbo Mujoviç ve Boşnak Milli Konseyi Başkanı Jasmina Curic’i kabul etti.

Dünya 08.10.2019, 13:42 08.10.2019, 13:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanlarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Pazar Belediye Başkanı Nihat Bişevac, Tutin Belediye Başkanı Kenan Hot, Sjenica Belediye Başkanı Hazbo Mujoviç ve Boşnak Milli Konseyi Başkanı Jasmina Curic’i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan temasları kapsamında Belgrad Belediye Başkanlarını kabul etti. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç’in daveti üzerine gittiği Belgrad’da Erdoğan, Yeni Pazar Belediye Başkanı Nihat Bişevac, Tutin Belediye Başkanı Kenan Hot, Sjenica Belediye Başkanı Hazbo Mujoviç ve Boşnak Milli Konseyi Başkanı Jasmina Curic’i kabul etti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Boşnak Milli Konseyi Başkanı Jasmina Curic #Sjenica Belediye Başkanı Hazbo Mujoviç #Tutin Belediye Başkanı Kenan Hot #Yeni Pazar Belediye Başkanı Nihat Bisevac #Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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