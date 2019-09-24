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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres’le görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.
Dünya 24.09.2019, 22:00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın New York’ta Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu için bulunduğu sürede çeşitli devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeleri sürüyor. Görüşme kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile biraraya geldi.(İHA)
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