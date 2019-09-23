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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Komsiç’i kabul etti
Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu için New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temasları kapsamında Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Jelyko Komsiç’i kabul etti.
Dünya 23.09.2019, 22:17 23.09.2019, 23:00
(İHA)
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Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
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|5
|10
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|5
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|8
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|5
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|6
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|5
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|5
|5
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|5
|5
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|5
|4
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|5
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|5
|2
|Takımlar
|O
|P
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|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
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|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
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|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|5
|11
|2. Real Madrid
|5
|11
|3. Granada
|5
|10
|4. Real Sociedad
|5
|10
|5. Sevilla
|5
|10
|6. Atletico Madrid
|5
|10
|7. Villarreal
|5
|8
|8. Barcelona
|5
|7
|9. Levante
|5
|7
|10. Osasuna
|5
|7
|11. Getafe
|5
|6
|12. Valencia
|5
|5
|13. Deportivo Alaves
|5
|5
|14. Real Betis
|5
|5
|15. Real Valladolid
|5
|5
|16. Celta de Vigo
|5
|5
|17. Mallorca
|5
|4
|18. Espanyol
|5
|4
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|5
|1
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