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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya Başbakanı Babiş ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya Başbakanı Andrey Babiş ile görüştü.

Dünya 25.09.2019, 20:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya Başbakanı Babiş ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya Başbakanı Andrey Babiş ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere bulunduğu New York’ta Çekya Başbakanı Andrey Babiş ile görüştü.

(İHA)
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