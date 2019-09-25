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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile görüştü.

Dünya 25.09.2019, 21:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere bulunduğu New York’ta Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile görüştü.

(İHA)
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