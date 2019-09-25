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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri El Sabah ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dünya 25.09.2019, 09:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla New York’ta bir hastanede tedavi gören Kuveyt Emiri Şeyh El Sabah’a geçmiş olsun dileklerini iletti.Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.(Hasan Çelik/İHA)
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