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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri El Sabah ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri El Sabah ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dünya 25.09.2019, 09:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri El Sabah ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla New York’ta bir hastanede tedavi gören Kuveyt Emiri Şeyh El Sabah’a geçmiş olsun dileklerini iletti.Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

(Hasan Çelik/İHA)
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