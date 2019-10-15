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Cumhurbaşkanı Erdoğan Mirziyoyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü’de Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü.

Dünya 15.10.2019, 10:22 15.10.2019, 11:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mirziyoyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü’de Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da hazır bulundu.

(EK-NT-D)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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#Şevket Mirziyoyev #özbekistan #Bakü #recep tayyip erdoğan #cumhurbaşkanı
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