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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevi vatandaşlarla görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta Yahudi kuruluş temsilcileri ve Musevi vatandaşları kabul etti.
Dünya 23.09.2019, 19:22
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta Yahudi kuruluş temsilcileri ve Musevi vatandaşları kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün temasları kapsamında Pakistan Başbakanı İmran Han, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Muhammed Farmajo ile görüşmesi bekleniyor.(İHA)
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