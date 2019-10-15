Cumhurbaşkanı Erdoğan Nazarbayev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan’ın kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev’le görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün geldiği Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de temaslarını sürdürüyor. İlk olarak Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Azerbaycan’daki 7. Türk Konseyi Zirvesi temasları kapsamında Kazakistan’ın kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev’le bir araya geldi.

(YM-NT-D)