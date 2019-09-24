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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Han’ı kabul etti
ABD’nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han’ı kabul etti.
Dünya 23.09.2019, 23:54
Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu için New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile biraraya geldi. Erdoğan’ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile de görüşmesi bekleniyor.(İHA)
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