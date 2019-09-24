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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Han’ı kabul etti

ABD’nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han’ı kabul etti.

Dünya 23.09.2019, 23:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Han’ı kabul etti
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ABD’nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han’ı kabul etti.

Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu için New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile biraraya geldi. Erdoğan’ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile de görüşmesi bekleniyor.

(İHA)
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