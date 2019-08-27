Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin’le bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Rusya’nın başkenti Moskova’da Devlet Başkanı Vladimir Putin ile baş başa görüştü. Görüşmenin basına açık kısmında açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Rusya Federasyonu’nun savunma sanayine yönelik üretimlerini görme imkanımız oldu. Yolcu uçaklarından savaş uçaklarına kadar helikopterlere kadar, bütün üretilmekte olan motorlara kadar, bunları görme noktasında memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. Savaş uçaklarının özellikle gösterilerini de izleme imkanımız oldu. Gerek Su-35, bunun yanında Su-57, bunların görüntülerini hep birlikte izledik” dedi.

Rusya’nın uzayla ilgili çalışmalarının da çok anlamlı olduğunu belirten Erdoğan, “Uzaya yönelik atılan adımlar, bilimsel anlamda Rusya’nın nereye geldiğini göstermesi bakımından büyük önem arz ediyor. Kendileriyle burada malum görüşmemizi yaptık. Yolculuklarında başarılar diledik. Sayın başkanla gerek ikili gerekse heyetler arası görüşmelerde tabii ki bölgesel gelişmeleri de değerlendirme fırsatı bulacağız” diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Putin ise, “Öncü olduğumuz alanlarda çabalarımızı, imkanlarımızı birleştirerek çok daha iyi sonuçlara varabileceğimize inanıyorum. Çok yoğun ticari ilişkilerimiz var. Bölgesel konular, bunların arasında hassas konular da var; bunları da görüşme imkanımız olacaktır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Rusya ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank eşlik ediyor.

(İHA)