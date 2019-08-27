Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin’le bir araya geldi
Karabük’te feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı
Kamıştan gemi Çanakkale’de
İzmir merkezli 4 ilde torbacı operasyonu: 13 gözaltı
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ikinci pistin yapımı sürüyor
Eşini sokak ortasında boğazından bıçaklayarak dehşet saçtı
Pençe-3’le PKK’ya ait hedefler vuruluyor
Şanlıurfa’da 4 bin 203 adet gümüş sikke ele geçirildi
Napoli’deki cezaevinden 100 yıl sonra ilk firarı gerçekleştiren Polonyalı yakalandı
Adil Rami resmen Fenerbahçe’de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin’le bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi.

Dünya 27.08.2019, 16:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin’le bir araya geldi
banner63

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Rusya’nın başkenti Moskova’da Devlet Başkanı Vladimir Putin ile baş başa görüştü. Görüşmenin basına açık kısmında açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Rusya Federasyonu’nun savunma sanayine yönelik üretimlerini görme imkanımız oldu. Yolcu uçaklarından savaş uçaklarına kadar helikopterlere kadar, bütün üretilmekte olan motorlara kadar, bunları görme noktasında memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. Savaş uçaklarının özellikle gösterilerini de izleme imkanımız oldu. Gerek Su-35, bunun yanında Su-57, bunların görüntülerini hep birlikte izledik” dedi.

Rusya’nın uzayla ilgili çalışmalarının da çok anlamlı olduğunu belirten Erdoğan, “Uzaya yönelik atılan adımlar, bilimsel anlamda Rusya’nın nereye geldiğini göstermesi bakımından büyük önem arz ediyor. Kendileriyle burada malum görüşmemizi yaptık. Yolculuklarında başarılar diledik. Sayın başkanla gerek ikili gerekse heyetler arası görüşmelerde tabii ki bölgesel gelişmeleri de değerlendirme fırsatı bulacağız” diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Putin ise, “Öncü olduğumuz alanlarda çabalarımızı, imkanlarımızı birleştirerek çok daha iyi sonuçlara varabileceğimize inanıyorum. Çok yoğun ticari ilişkilerimiz var. Bölgesel konular, bunların arasında hassas konular da var; bunları da görüşme imkanımız olacaktır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Rusya ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank eşlik ediyor.

(İHA)
Yorumlar (0)
30°
açık
Namaz Vakti 27 Ağustos 2019
İmsak 04:34
Güneş 06:04
Öğle 12:55
İkindi 16:38
Akşam 19:37
Yatsı 21:01
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Gazişehir 2 3
11. Ankaragücü 2 2
12. Konyaspor 2 2
13. Kayserispor 2 1
14. Galatasaray 2 1
15. Kasımpaşa 2 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atlético Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@