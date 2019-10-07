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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan’da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin ikinci toplantısına katılmak üzere geldiği Sırbistan’da resmi törenle karşılandı.

Dünya 07.10.2019, 14:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan’da resmi törenle karşılandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin ikinci toplantısına katılmak üzere geldiği Sırbistan’da resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin ikinci toplantısına katılmak üzere Sırbistan’ın başkenti Belgrad’a geldi. Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç tarafından Sırbistan Sarayı’nda resmi törenle karşılandı. İki ülkenin milli marşlarının okunduğu törende, liderler karşılama kıtasını selamladı. Resmi törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırp mevkidaşı Vuçiç ile baş başa görüşmeye geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Sırbistan arasındaki diplomatik ilişkilerinin tesis edilişinin 140’ıncı yılının kutlandığı dönemde icra edilecek olması dolayısıyla Türkiye-Sırbistan İş Forumu’na katılacak.

Liderlerin ayrıca Saraybosna-Belgrad otoyolunun temel atma törenine katılması bekleniyor.

(İbrahim Aydoğan/İHA)
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