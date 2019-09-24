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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somalili mevkidaşı ile görüştü

ABD’nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo ile görüştü.

Dünya 24.09.2019, 23:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somalili mevkidaşı ile görüştü
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ABD’nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo ile görüştü.

Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo ile görüştü.

(İHA)
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