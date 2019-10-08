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Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 13 Kasım’da görüşeceklerini açıkladı.

Dünya 08.10.2019, 15:38 08.10.2019, 15:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüşecek
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ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 13 Kasım’da görüşeceklerini açıkladı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#dünya #Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan #ABD Başkanı Donald Trump
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