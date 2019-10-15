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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi 7. Zirvesi’ne katılıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü’de Türk Dili Konulan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi’ne katılıyor. Erdoğan, zirveye katılan liderler ile aile fotoğrafı çektirdi.
Dünya 15.10.2019, 12:11 15.10.2019, 14:03
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü’de Türk Dili Konulan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi’ne katılıyor. Erdoğan, zirveye katılan liderler ile aile fotoğrafı çektirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam saatlerinde geldiği Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de temaslarını sürdürüyor. Sabah saatlerinde ikili temaslarda bulunan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü’de Türk Dili Konulan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi’ne katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve öncesi toplantıya katılan ülkelerin liderleri ile aile fotoğraf çektirdi.
(YM-NT-D)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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