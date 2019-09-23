Son Dakika
Rusya’da Usame bin Ladin’in oyuncağı satışa çıktı
Rusya’da Usame bin Ladin’in oyuncağı satışa çıktı
Gerçekler canlı yayında ortaya çıktı, bir genç kızın hayatı kurtuldu
Bakan Çavuşoğlu, Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar’la görüştü
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "Paris İklim Anlaşması’na uymayan ülkelerle ticaret müzakereleri yapmak istemiyorum"
Mucize Doktor’un Oyuncuları Kimdir? İşte Mucize Doktor Dizisi Oyuncu Kadrosu
Erdoğan’dan Bahçeli’ye geçmiş olsun telefonu
Hamile Olduğumu Nasıl Anlarım?
Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Karaman’da iki minibüs çarpıştı: 15 yaralı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın New York’ta Belçika Başbakanı Charles Michael’i kabulü başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın New York’ta Belçika Başbakanı Charles Michael’i kabulü başladı.

Dünya 23.09.2019, 20:11
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın New York’ta Belçika Başbakanı Charles Michael’i kabulü başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın New York’ta Belçika Başbakanı Charles Michael’i kabulü başladı.

(İHA)
Yorumlar (0)
16°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 23 Eylül 2019
İmsak 05:07
Güneş 06:30
Öğle 12:46
İkindi 16:10
Akşam 18:51
Yatsı 20:10
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Denizlispor 5 8
5. Çaykur Rizespor 5 8
6. Galatasaray 5 8
7. Malatyaspor 5 7
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 5 6
10. Sivasspor 4 5
11. Göztepe 5 5
12. Antalyaspor 5 5
13. Ankaragücü 5 5
14. Beşiktaş 4 4
15. Kasımpaşa 5 4
16. Başakşehir 4 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 5 11
2. Real Madrid 5 11
3. Granada 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Sevilla 5 10
6. Atletico Madrid 5 10
7. Villarreal 5 8
8. Barcelona 5 7
9. Levante 5 7
10. Osasuna 5 7
11. Getafe 5 6
12. Valencia 5 5
13. Deportivo Alaves 5 5
14. Real Betis 5 5
15. Real Valladolid 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 5 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 5 1

Gelişmelerden Haberdar Olun

@