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Darbeci Sisi karşıtı protestolarda gözaltına alınanların sayısı 2 bini buldu
Mısır’ın çeşitli şehirlerinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin yönetimini protesto eden 2 bin kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların arasında bir Türk öğrencisi olduğu öğrenildi.
Dünya 27.09.2019, 11:35
Mısır’ın çeşitli şehirlerinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin yönetimini protesto eden 2 bin kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların arasında bir Türk öğrencisi olduğu öğrenildi.
MISIRLI MUHAMMED ALİ’DEN SOKAĞA ÇIKMA ÇAĞRISI
İspanya’da yaşayan Mısırlı iş adamı Muhammed Ali, Cumhurbaşkanı Sisi görevi bırakmadığı takdirde önümüzdeki Cuma günü Mısır’da milyonluk gösteri düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu. Sisi’yi yolsuzlukla suçlayan Ali, Sisi’nin lüks içinde yaşadığı videoları paylaşarak, devlet başkanını, sefalet içinde yaşayan halkın parasını harcamakla suçlamıştı. 15 Eylül’de sosyal medya üzerinden "Yeter Sisi" etiketi altında toplanan Mısırlılar, “Meydanlara tekrar döneceğiz” mesajı vermişti.(İHA)
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