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Darbeci Sisi karşıtı protestolarda gözaltına alınanların sayısı 2 bini buldu

Mısır’ın çeşitli şehirlerinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin yönetimini protesto eden 2 bin kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların arasında bir Türk öğrencisi olduğu öğrenildi.

Dünya 27.09.2019, 11:35 27.09.2019, 13:00
Darbeci Sisi karşıtı protestolarda gözaltına alınanların sayısı 2 bini buldu

Mısır’ın çeşitli şehirlerinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin yönetimini protesto eden 2 bin kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların arasında bir Türk öğrencisi olduğu öğrenildi.

Mısır’da bugün Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’ye karşı düzenlenmesi beklenen gösterilerden bir gün önce geniş çaplı gözaltı operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonla aralarında bir Türk öğrencisinin de bulunduğu gözaltına alınanların sayısı 2 bine yükseldi. Mısır güvenlik güçleri başkent Kahire ve ülkenin diğer büyük illerindeki bazı vatandaşlarının evlerine baskınlar düzenledi. Güvenlik güçleri baskınlar sırasında; geçtiğimiz Cuma günü protestolara katıldıkları ve bugün yapılacak olan protestolara katılacakları iddiasıyla aralarında akademisyen, öğretmen, siyasetçi ve esnafın olduğu bin 2 bin kişi gözaltına aldı. Öte yandan, Mısır’da gözaltına alınanlardan yaklaşık bin kişinin savcılık tarafından sorgulandığı belirtildi.

MISIRLI MUHAMMED ALİ’DEN SOKAĞA ÇIKMA ÇAĞRISI

İspanya’da yaşayan Mısırlı iş adamı Muhammed Ali, Cumhurbaşkanı Sisi görevi bırakmadığı takdirde önümüzdeki Cuma günü Mısır’da milyonluk gösteri düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu. Sisi’yi yolsuzlukla suçlayan Ali, Sisi’nin lüks içinde yaşadığı videoları paylaşarak, devlet başkanını, sefalet içinde yaşayan halkın parasını harcamakla suçlamıştı. 15 Eylül’de sosyal medya üzerinden "Yeter Sisi" etiketi altında toplanan Mısırlılar, “Meydanlara tekrar döneceğiz” mesajı vermişti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Sisi #mısır #dünya
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