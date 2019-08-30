Demokratik Kongo’da ebola bilançosu 2 bini aştı
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bini aştı.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bini aştı.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde hükümet tarafından bugün yapılan açıklamaya göre, 1 yıldan uzun bir süredir devam eden ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 6’ya, ebolaya yakalananların sayısı ise 3 bin 4’e ulaştı.
Ebola virüsü, ilk kez 1976’da Sudan’ın Nzara ve Demokratik Kongo’nun Yambuku şehirlerinde eş zamanlı iki salgınla ortaya çıkmıştı. Demokratik Kongo’da meydana gelen salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verildi.
Ebola virüsü, Aralık 2013’te Batı Afrika’da yayılmış, 2014-2017 yıllarında Gine, Liberya ve Sierra Leone’de görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış, 11 binden fazla kişi ölmüştü.(İHA)
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