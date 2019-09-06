Son Dakika
Filenin Sultanları’nın finale olan inancı tam
“Başörtüsü yasağı 'Senegal laik bir devlettir' ilkesiyle bağdaşmıyor“
“Bakırköy Güzel Sanatlar Lisesi 1'inci Sanat Çalıştayı“ sergisi
Havalimanlarını ilk 8 ayında 140 milyon yolcu kullandı
Dink cinayeti davasında ara karar
İsveç Dışişleri Bakanı istifa etti
“Müşterek kara devriyesinin 8 Eylül'de başlamasını planladık“
“IKBY Sünni Arapların evlerine dönmesine izin vermiyor“
İEF'ye girişte “temassız“ dönem
Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Dev çaydanlık görücüye çıktı

Çin’in Guizhou eyaletinde yapılan 48 metre uzunluğundaki devasa çaydanlık görücüye çıktı.

Dünya 06.09.2019, 16:07 06.09.2019, 17:00
Dev çaydanlık görücüye çıktı

Çin’in Guizhou eyaletinde yapılan 48 metre uzunluğundaki devasa çaydanlık görücüye çıktı.

Çin’de 48 metre uzunluğundaki devasa çaydanlık 16 metre uzunluğundaki çay bardağı ile ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Ülkenin Guizhou eyaletinde bulunan Meitan bölgesinin yüksek alanına konuşlandırılan çaydanlık bölgenin farklı alanlarından kolaylıkla görülüyor.

Guizhou eyaleti, 478 bin hektar ile ülkenin en büyük çay ekim alanı olarak kayıtlara geçti. Guizhou, 2020 yılına kadar yıllık 50 bin ton çay ihracatı ile ülkenin en büyük çay ihracatçısı olmayı hedefliyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Dev çaydanlık #dünya #çin
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 06 Eylül 2019
İmsak 04:46
Güneş 06:14
Öğle 12:52
İkindi 16:29
Akşam 19:21
Yatsı 20:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@