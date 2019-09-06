Dev çaydanlık görücüye çıktı

Çin’in Guizhou eyaletinde yapılan 48 metre uzunluğundaki devasa çaydanlık görücüye çıktı.

Çin’de 48 metre uzunluğundaki devasa çaydanlık 16 metre uzunluğundaki çay bardağı ile ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Ülkenin Guizhou eyaletinde bulunan Meitan bölgesinin yüksek alanına konuşlandırılan çaydanlık bölgenin farklı alanlarından kolaylıkla görülüyor.

Guizhou eyaleti, 478 bin hektar ile ülkenin en büyük çay ekim alanı olarak kayıtlara geçti. Guizhou, 2020 yılına kadar yıllık 50 bin ton çay ihracatı ile ülkenin en büyük çay ihracatçısı olmayı hedefliyor.

(İHA)