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Develer kurban için görücüye çıktı
İslam ülkelerinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarları kurulurken, Pakistan’da da kurbanlık develer görücüye çıktı.
Dünya 02.08.2019, 09:42 02.08.2019, 09:52
İslam ülkelerinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarları kurulurken, Pakistan’da da kurbanlık develer görücüye çıktı.
Kurban Bayramı’na sayılı günler kala dünyanın dört bir yanında Müslümanları hazırlık telaşı sardı. Bazı ülkelerde koyun, koç ve büyükbaş hayvanlar kurban pazarlarında yerini alırken, Arap yarımadası ve Kuzey Afrika ülkelerinde ise develer görücüye çıktı. Pakistan’da da kurban pazarlarında develer görülmeye başlandı. Develer, Pakistan’da kurban için sıklıkla tercih ediliyor.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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