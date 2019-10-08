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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir’de Türk iş adamları ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir’de Türk işadamlarıyla bir araya geldi.
Dünya 08.10.2019, 23:08
Resmi temaslarda bulunmak üzere Cezayir’e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk işadamlarıyla bir araya geldi. Programına dair sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Çavuşoğlu, “Cezayir’deki iş insanlarımızla bir araya geldik. Cezayir’deki yabancı yatırımlarda ülkemiz ilk sırada bulunuyor. Ticaret hacmimiz ise 4,5 milyar doları geçti. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizi daha da geliştirmeye kararlıyız” dedi.(İHA)
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