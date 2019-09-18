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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Macaristan’da
Dışişleri Bakana Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Konseyi Macaristan Temsilcilik Ofisi’nin açılışına katılmak üzere Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye geldi.
Dünya 18.09.2019, 23:07
Dışişleri Bakana Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto’nun daveti üzerine, Türk Konseyi Macaristan Temsilcilik Ofisi’nin açılışı törenine katılmak üzere Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye geldi. Açılış törenine Türk Konseyi üyesi Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan’ın yanı sıra, gözlemci üye Macaristan’ın Dışişleri Bakanları katılacak. Çavuşoğlu’nun ziyaret marjında Macaristan Başbakanı Viktor Orban tarafından kabul edilmesi ve diğer mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapması bekleniyor.(İHA)
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