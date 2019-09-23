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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun New York mesaisi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York’ta Etiyopya, Hollanda, Avusturya ve Danimarka Dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi.
Dünya 23.09.2019, 18:08
Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD’nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu’nun ilk gününde Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedu Andargachew Alene, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod’la bir araya geldi.(İHA)
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