Son Dakika
Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
YKS tercih sonuçları açıklandı
Ankara’daki kritik görüşme başladı
MSB: ABD'li askeri yetkililer ile görüşme başladı
Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı
LGS 1. nakil sonuçları açıklandı
Ankara’da kritik toplantıya yarın devam edilecek
Merkez Bankasından flaş açıklama
FLAŞ Halis Aygün: YKS tercih sonuçlarını bayramdan önce açıklayacağız.
Günün Özeti - 03 Ağustos 2019

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, en yaşlı hacı adayı ile bir arada

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bu yıl kutsal topraklarda bulunan en yaşlı hacı adayı olan 105 yaşındaki Fikriye Çam ile bir araya geldi.

Dünya 06.08.2019, 00:00 06.08.2019, 13:12
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, en yaşlı hacı adayı ile bir arada

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bu yıl kutsal topraklarda bulunan en yaşlı hacı adayı olan 105 yaşındaki Fikriye Çam ile bir araya geldi.

Kutsal topraklara gelen hacı adayları ibadetlerine devam ediyor. Kutsal topraklarda bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da bugün düzenlediği bilgi toplantısında hacı adayları ile bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Erbaş, Darul Hadi Otel’de düzenlediği basın toplantısının ardından en yaşlı hacı adayı Fikriye Çam ile bir araya geldi. Erbaş, nüfus kayıtlarında 1 Temmuz 1922 doğumlu görünen ancak gerçek yaşı 105 olan Fikriye Çam ile dakikalarca sohbet etti. Erbaş, Mersin’den kutsal topraklara gelen Çam ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Kutsal Topraklar #Fikriye Çam #en yaşlı hacı adayı #Diyanet İşleri Başkanı Erbaş
Yorumlar (0)
25°
az bulutlu
Namaz Vakti 06 Ağustos 2019
İmsak 04:05
Güneş 05:44
Öğle 13:00
İkindi 16:51
Akşam 20:05
Yatsı 21:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@