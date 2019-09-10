Dorian Kasırgası mağdurlarına ‘vize anonsu’ yapan operatörden yolculara özür

Dorian Kasırgası’nın ardından çeşitli nedenlerle ABD’nin Florida eyaletine gitmek isteyen Bahamalıların bindiği gemide “ABD vizesi olmayanlar gemiden insin” anonsu yapan operatör yolculardan özür diledi. En az 50 kişinin hayatını kaybettiği kasırganın ardından olay yerini gezen ABD uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Yöneticisi Mark Green, “Bazı bölgeler nükleer bomba atılmış gibi görünüyordu” ifadelerini kullandı.

Dorian Kasırgası kategori 5 seviyesinde vurduğu Bahamalar’da büyük yıkıma neden olurken 50 kişinin de hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Binlerce kişinin evsiz kalması ile sonuçlanan kasırganın ardından güvenlik ve yardım gerekçesiyle ABD’nin Florida eyaletine gitmek isteyen yüzlerce kişi vize şoku ile karşı karşıya kalmıştı. Bahama vatandaşlarının hayatta kalmak için bindiği Florida’ya giden gemide “ABD vizesi olmayanlar gemiden insin” anonsu yapılması dikkat çekti. Büyük bir tartışmanın da fitilini ateşleyen anonsun ardından Bahamalar vatandaşı 130 kişi gemiden ayrılmak zorunda kaldı. Brian Entin adlı gazetecinin sosyal medya hesabında paylaştığı görüntüler ise eleştirilerin hedefi oldu. Kısa sürede tepki toplayan olayın ardından gemi operatörü dün yaptığı açıklamayla Bahamalı yolculardan özür diledi. ABD Gümrük ve Sınır Koruması, operatörün tahliyeyi uygun şekilde koordine etmediğini söyledi. Bahamalar’dan ABD’ye giden Baama vatandaşlarının ABD vizesi alması gerekiyor. Ancak insani yardımların gerektiği durumlarda liman direktörünün bu gerekliliği göz ardı edebileceği ifade ediliyor.

Öte yandan, Bahamalar Ulusal Acil Durum Ajansı Sözcüsü Carl Smith dün yaptığı açıklamada, Turizm Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’na gemide yaşanan anons olayının araştırılması talimatı verildiğini duyurdu. Smith, “Yabancı ülkelere, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’ya geçiş için yeni düzenlemeler yapılmadığını yinelemek istiyorum” ifadelerini kullandı.

4 BİNDEN FAZLAN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Bahamalar’da 50 kişinin hayatını kaybettiği kasırgada ölü sayısının yükselmesinden endişe ediliyor. Yüzlerce kişiden hala haber alınamazken 70 bin kişin de evsiz kaldı. Hafta boyunca yaklaşık bin 500 kişi Florida’nın Palm Beach kasabasına tahliye edildi. Ulusal Acil Durum Ajansı Sözcüsü Carl Smith, kasırganın en fazla vurduğu Abaco ve Grand Bahama Adaları’nda yaşayanlar için zorunlu tahliye talimatı olmadığını ifade ederek, geçici barınakların inşa edileceğini dile getirdi. Smith, Abaco ve Grand Bahama Adaları’nda yaklaşık 4 bin 800 kişinin tahliye edildiğini sözlerine ekledi.

NÜKLEER BOMBA ETKİSİNDE KASIRGA

Büyük bir yıkımın meydana geldiği Bahamalar’da Cuma gününe kadar sahil güvenlik ekipleri tarafından adalardan kurtarılanların sayısı 230’u geçti. Günlerce uyarısı yapılan ve kategori 5 seviyesinde Bahamaları vuran kasırgada hayatta kalmayı başaranların hikayeleri yürek burkuyor. Bazıları evlerinin çatılarına sığınarak bazıları ise kurtarma botlarına ulaşabilmek için sel sularına karşı yüzerek verdikleri büyük mücadele sonucu hayatta kalmayı başardılar. Canlaını kurtaran kasırga zedeler, kaybolan aile bireylerinden haber bekliyor. Grand Bahama’da yaşayan Marilyn Laing, “Durumun ne kadar kötü olduğunu söyleyecek kelime bulamıyorum. Belki de, geride 10 evden yalnızca biri kaldı” ifadelerini kullanarak yaşadıkları bölgelerdeki yıkımı gözler önüne serdi.

ABD uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Yöneticisi Mark Green, Pazar günü yaptığı açıklamada kasırgadan etkilenen Bahamalılara hayatlarını devam ettirmelerini sağlayacak insani yardım malzemesi sağladıklarını söyledi. USAID, kasırgadan etkilenen Bahamalılara 1 milyon dolar ek insanı yardım sağlanacağını, böylece ajansın toplamda sağladığı yardımın en az 2.8 milyon dolar olduğunu söyledi. kasırganın ardından Abaco ve Bahamalar’ın diğer bölgelerini gezdiğini ifade eden Green, kasırganın Bahamalar’da meydana getirdiği yıkımın nükleer bomba etkisinde olduğunu kaydederek “Bazı bölgeler nükleer bomba atılmış gibi görünüyordu” ifadelerini kullandı.

Yerel yetkililer binlerce evin yıkıldığını ve kullanılamaz hale geldiğini dile getirerek, bir insanın enkaz altında kaldığını bildirerek kaç kişinin enkaz altında kaldığını ve ne zaman enkaz altından çıkarılacaklarını bilmediklerini bildirdi. Yetkililer, mevcut can kaybının artabileceği uyarısında bulundu.

(İHA)