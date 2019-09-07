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Dorian Kasırgası’nın vurduğu Bahamalar’da alarm

Bahamalar’da Dorian Kasırgası sonucu hasar gören bir petrol tesisinde yaşanan sızıntı dolayısıyla acil durum alarmı verildi.

Dünya 07.09.2019, 23:03
Dorian Kasırgası’nın vurduğu Bahamalar’da alarm
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Bahamalar’da Dorian Kasırgası sonucu hasar gören bir petrol tesisinde yaşanan sızıntı dolayısıyla acil durum alarmı verildi.

Bahamalar’da 43 kişinin ölümü ile sonuçlanan Dorian Kasırgası sebebi ile Norveç merkezli Equinor firmasına ait hasar gören bir petrol tesisinde yaşanan sızıntı sebebi ile Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis’in sözcüsü Erica Wells Cox acil durum ilan edildiğini duyurdu.

Firma ise bölgede bulunan petrol tesisinde yaşanan sızıntıyı doğrularken basında sızıntının geniş çaplı olduğu yönündeki haberler hakkında net bir bilgi paylaşamayacaklarını aktardı. Firmadan yapılan açıklamada, “South Riding tesisinde kasırga sonrasında yaptığımız ilk değerlendirmede terminalin hasar gördüğü ve karadaki tankların dışındaki zeminde petrol sızıntısına rastlandı. Sızıntı konusunda herhangi bir hacmi belirtmek için henüz çok erken. Bu noktada henüz denizde bir petrol sızıntısı gözlemimiz yok” denildi.

Öte yandan yerel basının şirket içi kaynaklara dayandırdığı haberlerde sızıntının Atlantik Okyanusu’na kadar uzanabilecek geniş çaplı bir hasara neden olduğu bilgisini paylaşıldı. Haberlerde adı verilmeyen bir yetkilinin ,“Beş tankın çatıları tamamen hasar gördü. Rüzgârlar tarafından sürüklenip sürüklenmediklerini veya tankların içine düşüp düşmediklerini bilmiyoruz. Equinor olarak petrol sızıntılarına cevap vermek için kaynaklarımızı seferber ettik. En kısa sürede South Riding Point’e ulaşılacak. Şimdi duruma daha iyi bir bakış açısı oluşturmak ve zamanında bir cevap vermek için çalışıyoruz” dediği belirtildi.

(Serkan Bayar/İHA)
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