Son Dakika
Başkent’te halk otobüsü yolcu dolu durağa girdi: 3 ölü
Ankara'da halk otobüsü durağa girdi: 3 ölü
Öğrencilerin geçici eğitim göreceği yerler belli oldu
Baran, "Program Türkiye'yi yeni hedeflere taşıyacak"
"Yargı Strateji Belgesi’nin 39 maddeden oluşan ilk paketini Meclis Başkanlığı’na sunuyoruz’’
Üsküdar Üniversitesi'nden akademisyenlere önemli fırsat

Dubai’de işçileri taşıyan minibüs kamyona çarptı: 8 ölü, 6 yaralı

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentinde işçileri taşıyan bir minibüsün kamyon çarpışması sonucu 8 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Dünya 30.09.2019, 14:02 30.09.2019, 14:04
Dubai’de işçileri taşıyan minibüs kamyona çarptı: 8 ölü, 6 yaralı

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentinde işçileri taşıyan bir minibüsün kamyon çarpışması sonucu 8 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Dubai polisinden yapılan açıklamada, Şeyh Muhammed Bin Zayed yolunda 14 işçiyi taşıyan minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 8 kişinin öldüğü, 6 kişinin ise yaralandığını belirtildi. Yaralılardan 4’nün durumunun ağır olduğunu aktaran Dubai polisi, ölen ve yaralananların Dubai’de çalışan Asya kökenli işçiler olduğunu ifade etti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#kamyon #dünya #Dubai #Birleşik Arap Emirlikleri
Yorumlar (0)
26°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 30 Eylül 2019
İmsak 05:14
Güneş 06:37
Öğle 12:44
İkindi 16:02
Akşam 18:40
Yatsı 19:58
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 5 10
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 5 5
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Balıkesirspor 6 10
6. Keçiörengücü 6 10
7. Osmanlıspor 6 10
8. Adana Demirspor 5 9
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. West Ham 7 12
5. Tottenham 7 11
6. Chelsea 7 11
7. Bournemouth 7 11
8. Arsenal 6 11
9. Crystal Palace 7 11
10. Burnley 7 9
11. M. United 6 8
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@