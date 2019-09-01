Dünya devi Türkiye’de boks galası düzenliyor

Son üç yılda üst üste Almanya’nın en iyi boks kulübü seçilerek, büyük bir başarıya imza atan EC BOXING, Türkiye’de dev bir boks galası düzenlemeye hazırlanıyor.

25 Ekim Cuma gecesi Volkswagen Arena’da dünya çapında bir boks galası gerçekleştirecek olan EC BOXING, aynı zamanda dünyanın dev isimlerini de Türkiye’ye getirecek. Kulübün yönetim kurulu başkanı Erol Ceylan, hazırlıkların sürdüğünü belirterek, "Hedefimiz ülkemizi dünyaya açmaktır. Profesoynel boksta yetiştirip, destekleyeceğimiz gençlerimizin dünya ringlerinde madalyalara ulaşmalarını sağlamak için büyük atılım içerisine girdik. Bu doğrultuda dünyadaki tüm kontaklarımızı kullanıyoruz. İstanbul’daki bu galaya dünya boksunun kalbinin attığı Amerika, Almanya ve İngiltere gibi ülkelerden dev isimleri getireceğiz. Bu sayede ülkemizin boks dünyasında dikkat çekmesini sağlayarak, dünya sahnesindeki prestijini arttırıp, boksörlerimizin başarılara ulaşmasını sağlayacağız. Bu doğrultuda dünyanın bir numarası olan Amerikalı Jimmy Lenon Jr’yi getiriyoruz. Bunun dışındaki dünyaca ünlü isimler ile de görüşmelerimiz devam ediyor ilerleyen günlerde bunları da açıklayacağız" dedi.

FATİH KELEŞ, EMRE ÇUKUR VE DENİZ İLBAY SAHNE ALACAK

Üç yıl üst üste Almanya’nın en iyi promotörü seçilen Erol Ceylan, devleri ringe çıkaracağını vurgulayarak, "Türk profesyonel boksunun dünyadaki en iyi isimleri olarak bilinen ve gelecekte dünya şampiyonu olma kapasitesine sahip olan boksörlerimizden Avrupa şampiyonu ve olimpiyat boksörümüz Fatih Keleş, yine yenilgisiz boksörümüz Emre Çukur ve Deniz İlbay da gecede eldiven giyecek olan boksörlerimiz arasında yer alacak. Türk boksunun dünya zirvesine çıkmış olan iki ismi kıran kırana bir mücadele verecek. Olimpiyat boksörümüz 67 kilo Velter sıkletteki Fatih Keleş, (11 maç, 1 mağlubiyet) gurbetçi boksörümüz Deniz İlbay, (21 maç iki mağlubiyet) ile dünya şampiyonluk eleme maçına çıkıyor. Bu karşılaşmayı kazanan, geçtiğimiz günlerde EC BOXING forması ile ringe çıkarak, Almanya’da dünya şampiyonu olan Sebastian Formella’ya karşı dünya şampiyonluk maçı yapmaya hak kazanacak. Bunun yanı sıra süper orta sıkletteki Avrupa Şampiyonumuz (14 maçın hepsini kazanmış olan) yenilgisiz boksörümüz Emre Çukur, beş maçta tek yenilgisi bulunan Jack Pascali’ye karşı yumruk sallayacak. Ayrıca tüm bu karşılaşmaların yanı sıra çok sayıda maç için görüşmeler devam ediyor. Avrupa şampiyonumuz ve olimpiyat sporcumuz Ali Eren Demirezen için de görüşmelerimiz sürüyor" diye konuştu.

ALMANYA’DA 50’YE YAKIN GALA YAPTIK

EC BOXING Basın Danışmanı Vedat Alyaz, bugüne kadar dünya boksunun kalbinin attığı ülkeler olan Amerika, İngiltere, Avustralya ve Almanya’da dev organizasyonlara imza attıklarını vurgulayarak, "Sadece Almanya’da yaptığımız organizasyon sayısı elliye yaklaştı. Kulübümüz bünyesinde üç dünya şampiyonluk kemerinin yanı sıra sayısız Avrupa, kıtalar arası ve diğer kemerler yer almaktadır" dedi. Kulübün başantrenörü Bülent Başer de, yetiştirdikleri boksörlerin meyvelerini almaya başladıklarını belirterek, "10 yıldan beridir yetiştirdiğimiz boksörlerimiz artık dünya sahnesinin zirvesinde baş rolü oynamaya başlamışlardır. Büyük bir sabır ile bu gençleri adeta bir çiçeğe yetiştirirken gösterilen hassasiyet ile yetiştirdik, artık dünya bizi konuşmaya başlayacaktır. Önümüzdeki yıllarda boksörlerimiz ile Tüm Türkiye gurur duyacaktır. Karşılaşmalar tüm dünya kanallarından naklen yayınlanacaktır" ifadelerini kullandı.

(İHA)