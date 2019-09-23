Dünya Şok İçerisinde: 4 Bacaklı 3 Kollu Çocuk Doğdu!

24 yaşındaki anne Raju Gurgar, Cuma Günü Rajasthan, Tonk'ta yer alan bir devlet hastanesinde doğum yaptı. Çocuğun dünyaya sağlıklı olarak gelmesi beklenirken, tüm göğsünü ve karnını kaplayan 4 bacak ve 3 kolla doğum gerçekleşti.

Ebeveynler sağlıklı bir üçüz bebek beklerken büyük bir şaşkınlıkla karşı karşıya kaldılar. Küçük kızın doğumu Hindistan'da sağlık görevlileri başta olmak üzere tüm Dünya'da şok etkisi yaşattı. Doktorlar, fazla kol ve bacakların ameliyatla alınabileceğini belirtiyorlar.