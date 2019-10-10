Ekvador hükümetinden yerlilere anlaşma teklifi

BOGOTA (AA) - Günlerdir şiddetli protestoların ve yağma olaylarının görüldüğü Ekvador'da hükümet en büyük protestocu grup olan yerlilere anlaşma teklif etti.

Ekvador'da hükümetin akaryakıt sübvansiyonlarını kaldırması üzerine 3 Ekim'de genel ulaştırma grevi olarak başlayarak tüm ülkede hükümet karşıtı gösterilere ve şiddet eylemlerine dönüşen olaylar, olağanüstü hal ilanına rağmen protestocu yerlilerin de desteği ile sürüyor. Ülkenin farklı bölgelerinden yola çıkarak başkent Quito’ya ulaşan yerliler, hükümet sarayı Carondelet’in de bulunduğu kentin tarihi merkezinde büyük bir gösteri düzenledi.

Yerliler, güvenlik güçleriyle yer yer arbedelerin yaşandığı gösterilerin ardından Arbolito Parkı'nda toplandı. Parkı boşaltmak isteyen polisin müdahelelerine maruz kalan yerliler protestolarına devam edeceklerini duyurdu.

Akaryakıt sübvansiyonlarını kaldırma kararından geri adım atmayan hükümet ise bir diyalog masası oluşturulabilmesi için yerlilere anlaşma teklifi yaptı.

Birleşmiş Milletler ve ülkedeki en yüksek dini otorite Episkopal Konfreransının arabuluculuk tekliflerini kabul eden hükümet adına konuşan Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri Jose Agusto Briones, hükümetin sadece barış istediğini söyledi.

Briones yerlilere sulama sistemleri planı, borçların yeniden yapılandırılması, su idaresi tarafından verilen para cezalarının affı, yerlilerin ürettiği patates, kinoa arpa gibi ürünler için alım merkezleri oluşturulması, çok dilli öğretim elemanlarının sayısının artırılması ve kırsal bölgedeki yolların onarılması gibi şartlar sundu.

- Yerlilerden protestolara devam açıklaması

Ülkedeki birçok yerli topluluğunu tek çatı altında toplayan ve protesto gösterilerinin en önemli aktörlerinden Ekvador Yerli Halkları Konfederasyonu Başkanı Jaime Vargas ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sokaklarda olmaya devam edeceklerini duyurdu.

Vargas hükümetle diyalog halinde olmadıklarını vurguladı.

Ülkenin diğer bölgelerinde de sokak hareketleri devam ediyor.

Ulusal basına göre hükümet karşıtı eylemlerin sürdürdüğü Cuenca kentinde protestolarda 4 gösterici ağır yaralandı.

Bir gencin yüzüne isabet eden gaz kapsülü nedeniyle gözünü kaybettiği olaylarda 12 polis de protestocular tarafından darbedildi.

- Hükümet yanlıları da sokağa çıktı

Bu arada Devlet Başkanı Lenin Moreno’nun hükümetin merkezini taşıdığı güneybatıdaki Guayaquil kentinde hükümete destek mitingi düzenlendi.

Protestoların başında bazı yağma olaylarının görüldüğü kentteki mitinge yüzlerce Ekvadorlu katıldı.

Guayaquil Belediye Başkanı Cynthia Viteri, şehrin yağma ve şiddet olayları karşısında diz çökmeyeceğini belirterek, “Bu miting sadece Guayaquil için değil tüm Ekvador için. Demokrasi bizim şehrimizin sokaklarında mağlup olmayacak.” ifadelerini kullandı.

Mitingin organizatörlerinden eski Belediye Başkanı ve Sosyal Hristiyan Parti Başkanı Jaime Nebot, ise yağmacıları kastederek “Ya bize saygı duyacaklar ya da biz onlara bize nasıl saygı duyacaklarını öğreteceğiz.” dedi.

- Olaylar

Ekvador'da hükümet şubatta 4,2 milyar doları Uluslararası Para Fonundan (IMF) olmak üzere 10 milyar dolarlık borç anlaşması yapmış ve IMF'nin kamu harcamalarının kısılması dahil birçok şartını kabul etmişti.

Moreno, anlaşma çerçevesinde yapılan düzenlemeleri 1 Ekim'de açıklamış ve hükümetin artık ulaştırmacılara sağlanan akaryakıt sübvansiyonunu kaldırdığını duyurmuştu.

Ülkedeki ulaştırma görevlilerinin 3 Ekim'de gittiği genel grev, öğrenciler, işçi sendikaları ve birçok muhalif organizasyonun da katılmasıyla ülke genelinde protestolara dönüşmüş, göstericiler ve polis arasında şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.

Moreno, aynı günün akşamında olağanüstü hal ilan etmiş, askeri sokaklara çıkarmış fakat bu tedbirler, tüm ülkedeki protesto ve yağma olaylarını engelleyememişti.

