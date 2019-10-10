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El Bab’ta bomba yüklü motosiklet patladı: En az 10 yaralı
El Bab’ta bomba yüklü motosikletin patlaması sonucu en az 10 kişi yaralandı.
Dünya 10.10.2019, 13:42
Suriye’nin Halep kentine bağlı El Bab bölgesinde bomba yüklü bir motosiklet patladı. Bir pazar alanında meydana gelen patlama sonucu maddi hasar meydana gelirken, en az 10 kişi de yaralandı. Yaralılar çevre hastanelerde tedavi altına alındı.(İHA)
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