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El Salvador’da 5.9 Büyüklüğünde Deprem
Orta Amerika ülkesi El Salvador’da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.
Dünya 31.07.2019, 10:07 31.07.2019, 10:14
Orta Amerika ülkesi El Salvador’da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), El Salvador’da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Merkez üssü Santa Tecla olan depremin, yerin 72.5 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
Depremde can veya mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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