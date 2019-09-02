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El Salvador’da geleneksel ateş topu festivali
Orta Amerika ülkesi El Salvador’da düzenlenen geleneksel Ateş Topu Festivali’nde ateş topları havada uçuştu.
Dünya 02.09.2019, 17:27 02.09.2019, 17:36
Orta Amerika ülkesi El Salvador’da düzenlenen geleneksel Ateş Topu Festivali’nde ateş topları havada uçuştu.
El Salvador’un Nejapa kasabasında geleneksel Ateş Topu Festivali düzenlendi. Sokaklarda toplanan kasabalılar, birbirlerine yanan bez parçaları fırlattı. İlginç festivalde alev toplarının havada uçuşması sıra dışı görüntüler oluşturdu.
Nejapa sakinleri her yıl, 1922’de tüm sakinleri kasabayı terk etmek zorunda bırakan San Salvador yanardağının patlamasını anmak için bu festivali düzenliyor.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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