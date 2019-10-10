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Endonezya Güvenlik Bakanı’na bıçaklı saldırı
Endonezya Güvenlik Bakanı Wiranto’nun Cava Adası’nda bıçaklı saldırıya uğradığı belirtildi.
Dünya 10.10.2019, 12:07 10.10.2019, 12:12
Endonezya Güvenlik Bakanı Wiranto’nun Cava Adası’nda bıçaklı saldırıya uğradığı belirtildi.
Endonezya Siyasi, Hukuk ve Güvenlik İşleri Koordinasyon Bakanı 72 yaşındaki Wiranto, Cava Adası’na yaptığı ziyaret sırasında bıçaklı saldırıya uğradı. Wiranto’nun Banten eyaletindeki Pandeglang bölgesinde aracından inerken saldırgan tarafından bıçaklandığı ve yere düştüğü belirtildi. Saldırıya uğrayan bakanın yakındaki bir hastaneye kaldırıldığı ifade edilirken, sağlık durumu hakkında henüz bilgi verilmedi.
Wiranto, 2016’dan bu yana Güvenlik Bakanı olarak görev yapıyor.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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