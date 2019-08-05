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Endonezya’da 5.0 büyüklüğünde deprem
Endonezya’da Sumatra Adası’nın güneybatısında 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Dünya 05.08.2019, 09:54 05.08.2019, 09:59
Endonezya’da Sumatra Adası’nın güneybatısında 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Endonezya’da bu sabah yerel saatle 05.10’da Sumatra Adası’nın güneybatısında 5,0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği açıklandı. Depremin derinliği 28,3 kilometre olarak açıklandı. Herhangi bir can veya mal kaybı henüz bildirilmedi.
Sumatra Adası’nda yaşanan sarsıntı, bu hafta gerçekleşen ikinci deprem olarak kayıtlara geçti. Adada, Cuma günü 7,0 büyüklüğünde bir depremin meydana gelmesinin ardından tsunami alarmı verilmişti.
Endonezya’nın başkenti Jakarta’nın Java Adası’nda Cumartesi günü meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 4 kişi hayatını kaybederken 200 bina da hasar görmüştü.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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