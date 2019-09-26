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Endonezya’da 6.8 büyüklüğünde deprem

Endonezya’nın Maluku eyaletinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Dünya 26.09.2019, 09:39
Endonezya’da 6.8 büyüklüğünde deprem

Endonezya’nın Maluku eyaletinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), yerel saatle 8.46’da Endonezya’nın Maluku eyaletinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Merkez üssü eyaletin başkenti Ambon’un 37 kilometre kuzeydoğusu olan depremin yerin 29 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi. Depremin ardından can kaybı yaşanmazken tsunami uyarısı yapılmadı.

(Serkan Bayar/İHA)
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