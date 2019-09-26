Endonezya’daki depremde 6 kişi öldü
Endonezya’nın Maluku eyaletinde meydana gelen 6.5 şiddetindeki depremde en az 6 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı belirtildi.
Dünya 26.09.2019, 12:11
Endonezya’nın Maluku eyaletinde meydana gelen 6.5 şiddetindeki depremde en az 6 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı belirtildi.
Merkez üssü eyaletin başkenti Ambon’un 37 kilometre kuzeydoğusu olan depremin yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi. Depremin ardından 5.6 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldiği öğrenildi.(İHA)
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