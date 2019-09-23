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Erdoğan’dan Bahçeli’ye geçmiş olsun telefonu

Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD’nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Dünya 23.09.2019, 20:36 23.09.2019, 20:44
Erdoğan’dan Bahçeli’ye geçmiş olsun telefonu
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Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD’nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

ABD’nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hastaneye kaldırılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Görüşmede Erdoğan, Bahçeli’den sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve kendisine şifa temennisinde bulundu.

(İHA)

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