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Erdoğan’dan Bahçeli’ye geçmiş olsun telefonu
Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD’nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Dünya 23.09.2019, 20:36 23.09.2019, 20:44
Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD’nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek geçmiş olsun dileklerini iletti.
(İHA)
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