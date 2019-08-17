Esad İdlib’i bombalamaya devam ediyor: 6 ölü

Esad rejiminin İdlib’in çeşitli yerlerine düzenlediği hava saldırıları sonucu en az 6 kişinin yaşamını yitirdi.

Rejime ait uçakların İdlib’in çeşitli yerlerindeki sivil yerleşim yerlerini bombalaması sonucu gün içerisinde en az 6 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerin arasında çocukların da olduğu ve rejim uçaklarının özelikle sivil yerleşim yerlerini hedef aldığı kaydedildi.

(Muhammed Rabah /İHA)