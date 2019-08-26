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Esad rejimi İdlib’e saldırdı: 3 ölü

Esad rejimine ait uçakların İdlib’in güneyindeki Abdita köyüne düzenlediği hava saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı.

Dünya 26.08.2019, 21:13
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Esad rejimine ait uçakların İdlib’in güneyindeki Abdita köyüne düzenlediği hava saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı.

Esad rejimine ait uçakları İdlib’in güneyinde bulunan Abdita köyündeki sivil yerleşim yerlerine hava saldırıları düzenledi. Saldırıda 2’si çocuk 1’i kadın 3 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda sivilin yaralandığı öğrenildi. Saldırı sonrası bölgeye intikal eden sivil savunma ekipleri enkaz altında kalanları çıkartmak için müdahale ediyor.

(Hamad Al Najjar/İHA)
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