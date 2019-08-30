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Esad rejimi İdlib’e saldırdı: 4 ölü, 6 yaralı

Esad rejiminin İdlib’teki sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılar sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Dünya 30.08.2019, 20:52
Esad rejimi İdlib’e saldırdı: 4 ölü, 6 yaralı
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Esad rejiminin İdlib’teki sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılar sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Esad rejimini destekleyen kuvvetlerin İdlib’in güneyindeki sivil yerleşim yerlerine düzenledikleri bombalı saldırı sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yerel kaynaklar ölenlerin arasında kadın ve çocukların da olduğunu belirterek ölü sayısının artabileceğini aktarıldı. Kaynaklar ayrıca rejimin uçaklarının özelikle sivil yerleşim yerlerini hedef aldığını aktardı.

(Abu Mucahit El Halebi/İHA)
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