Flaş HaberEsad rejimi İdlib’e yine saldırdı: 2 ölü
Son Dakika
Esad rejimi İdlib’e yine saldırdı: 2 ölü
Esad rejiminin İdlib kentine gerçekleştirdiği hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Dünya 13.09.2019, 13:40 13.09.2019, 14:41
Esad rejiminin İdlib kentine gerçekleştirdiği hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Esad rejiminin İdlib kentindeki ilçe ve köylere hava saldırıları devam ediyor. Sabah saatlerinde İdlib’in Kafr Nabl kasabasına düzenlenen hava saldırılarında biri kadın 2 sivilin öldüğü, 3 sivilin yaralandığı belirtildi. Olay yerine gelen sivil savunma ekiplerinin enkaz altındaki cesetleri çıkardığı bildirildi.
Rejim ve destekçisi Rusya, 12 gün aradan sonra dün sivil yerleşimlere yeniden hava saldırıları düzenlemeye başlamıştı. Dünkü saldırılarda biri çocuk 2 sivil hayatını kaybetmişti.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
26°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 13 Eylül 2019
|İmsak
|04:55
|Güneş
|06:20
|Öğle
|12:50
|İkindi
|16:22
|Akşam
|19:10
|Yatsı
|20:29
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0
Yeni Sayımız