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Esad rejimi ve Rusya’dan İdlib’e saldırı: 12 ölü, 15 yaralı
Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının İdlib ve Hama kentine düzenlediği hava saldırısında 12 sivil öldü, 15 sivil yaralandı.
Dünya 16.07.2019, 12:42 16.07.2019, 17:04
Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının İdlib ve Hama kentine düzenlediği hava saldırısında 12 sivil öldü, 15 sivil yaralandı.
Esad rejimi ve Rus savaş uçakları, İdlib ve Hama kırsalındaki ilçelere saldırı düzenledi. Saldırılarda 12 kişi hayatını kaybederken, 15 kişinin yaralandığı belirtildi. Olay yerine intikal eden sivil savunma ekipleri yaralıları hastanelere kaldırdı.
Esad rejimi ve Rus savaş uçakları dün İdlib kentindeki Cisr eş Şuğur ilçesi ve Jarjinaz kasabasına hava saldırısı düzenlemişti.
(İHA)
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