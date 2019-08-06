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Esad rejimi yine sivilleri hedef seçti
Esad rejiminin Hama kırsalına bağlı Morek kentinde düzenlediği hava saldırısında 4 sivil öldü.
Dünya 06.08.2019, 00:00 06.08.2019, 11:46
Esad rejiminin Hama kırsalına bağlı Morek kentinde düzenlediği hava saldırısında 4 sivil öldü.
Esad rejimi, Hama kentine bağlı Morek bölgesinde hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti.
Sivil savunma ekipleri olay yerine intikal ederek ölülerin cesetlerini enkaz altında çıkardı. Esad rejimi dün gerginliği azaltma bölgesi ilan edilen İdlib ilinde bu ayın başında ilan ettiği şartlı ateşkesi iptal ederek yeniden saldırı düzenleyeceğini duyurmuştu.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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