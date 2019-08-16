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Esad Rejimi’nden İdlib’e bir saldırı daha: 10 kişi hayatını kaybetti

Esad rejiminin İdlib’teki sivil yerleşim yerlerine düzenlediği ağır bombardıman sonucu 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Dünya 16.08.2019, 21:11 16.08.2019, 22:01
Esad Rejimi’nden İdlib’e bir saldırı daha: 10 kişi hayatını kaybetti

Esad Rejimi’nden İdlib’e bir saldırı daha: 10 kişi hayatını kaybetti

Esad rejiminin İdlib’teki sivil yerleşim yerlerine düzenlediği ağır bombardıman sonucu 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Esad rejiminin idlib’in güneyindeki sivil yerleşim yerlerine düzenlediği ağır bombardıman sonucu aralarında çocukların da olduğu 10 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi de yaralandı. Yerel kaynaklar Esad rejiminin özelikle sivil yerleşim yerlerini hedef aldığını belirtirken, yaralıların sivil savunma ekipleri tarafından sağlık merkezlerine götürüldüğü kaydedildi.

(İHA)

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#ikinci saldırısı #10 ölü haberi #İdlibe saldırı #idlib #esad rejimi
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