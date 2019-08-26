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Esad rejiminden İdlib’e hava saldırısı: 4 ölü, 5 yaralı

Esad Rus savaş uçakları, İdlib kentinin çeşitli bölgelerinde düzenlediği hava saldırısında 4 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Dünya 26.08.2019, 12:21 26.08.2019, 13:01
Esad rejiminden İdlib’e hava saldırısı: 4 ölü, 5 yaralı

Esad Rus savaş uçakları, İdlib kentinin çeşitli bölgelerinde düzenlediği hava saldırısında 4 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Esad rejimi ve Rus savaş uçakları İdlib kırsalındaki Beslaka, Mrat Harma ve İhsem köylerini bombaladı. Saldırıda aralarında bir kadın ve bir çocuğun da bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri, cesetleri enkaz altından çıkararak yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

Rus savaş uçakları, dün İdlib kırsalındaki Tal Manas kasabasına düzenlediği saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.

Ateşkese rağmen Suriye’deki İdlib kentine bağlı kasabalar ve köyler sıklıkla hava saldırısı gerçekleştiriliyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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#İdlib kenti #Esad Rus savaş uçakları #hava saldırısı #idlib #esad rejimi
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