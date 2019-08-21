Esad rejiminden İdlib’e saldırı: 1 ölü, 5 yaralı

Esad rejiminin İdlib’e düzenlediği hava saldırısında 1 çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Esad rejimi ve Rus savaş uçakları, sabah saatlerde İdlib’in Beşiriye köyünde hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 1 çocuk hayatını kaybetti, 5 sivil de yaralandı. Bölgeye gelen sivil savunma ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

Esad rejimi ve Rusya’ya ait savaş uçaklarının, dün İdlib kentindeki yerleşimlere düzenlediği yoğun hava saldırılarında 2 çocuk yaşamını yitirmiş, 6 sivil de yaralanmıştı.

KANADA’DAN İDLİB SALDIRISINA KINAMA

Kanada Dışişleri Bakanlığı, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki yerleşimlere düzenlenen hava saldırılarını kınadı. Açıklamada, “Esad rejimi ve Rusya, İdlib’deki hava saldırılarını durdurmalı ve ateşkes durumuna geri dönmelidir. Tüm tarafları, tansiyonu düşürme çabalarına saygı göstermeye çağırıyoruz” denildi.

(İHA)