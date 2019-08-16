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Esad’ın kuzeninden itiraf: "Soyadımız canavardı”

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın kuzeni Firas Esad sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, gerçek soyadlarının Arapça’da ‘canavar’ anlamına gelen ‘vahş’ olduğunu söyledi.

Dünya 16.08.2019, 13:16
Esad’ın kuzeninden itiraf: "Soyadımız canavardı”

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın kuzeni Firas Esad sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, gerçek soyadlarının Arapça’da ‘canavar’ anlamına gelen ‘vahş’ olduğunu söyledi.

Esad rejimine karşıtlığı ile tanınan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın amcasının oğlu Firas Esad’dan bir itiraf geldi. Firas Esad sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, soyadlarının Arapça’da “canavar” anlamına gelen ‘vahş’ olduğunu ve dedesinin soyadlarını ‘esad’ olarak değiştirdiğini söyledi. Esad’ın kuzeni Firas, fotoğrafın silinme veya kaldırılma ihtimaline karşı, "Herkes hızlıca paylaşsın ve kaydetsin. Şikayetler nedeniyle belge silinebilir" notunu düştü.

Firas Esad, daha önce yaptığı açıklamasında Esad rejiminin en az 500 bin sivil ve 100 bin alevi mensubu öldürdüğünü de ifade etmişti.

(İHA)
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