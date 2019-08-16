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Esad’ın kuzeninden itiraf: "Soyadımız canavardı”
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın kuzeni Firas Esad sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, gerçek soyadlarının Arapça’da ‘canavar’ anlamına gelen ‘vahş’ olduğunu söyledi.
Dünya 16.08.2019, 13:16
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın kuzeni Firas Esad sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, gerçek soyadlarının Arapça’da ‘canavar’ anlamına gelen ‘vahş’ olduğunu söyledi.
Firas Esad, daha önce yaptığı açıklamasında Esad rejiminin en az 500 bin sivil ve 100 bin alevi mensubu öldürdüğünü de ifade etmişti.(İHA)
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