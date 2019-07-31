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Eşek sahibiyle şarkı söyledi
ABD’nin Güney Carolina eyaletinde sahibiyle şarkı söyleyen eşek viral oldu.
Dünya 31.07.2019, 17:36 31.07.2019, 17:42
ABD’nin Güney Carolina eyaletinde sahibiyle şarkı söyleyen eşek viral oldu.
Güney Carolina’da Travis Kinley adlı adam eşek ve atıyla şarkı söyleyerek viral oldu. Aslan Kral müzikalinin meşhur şarkısını söyleyen eşek ve sahibinin videosu 2 milyondan fazla kez izlendi. Hayat Döngüsü (Circle of Life) adlı şarkıyı söyleyen ikili gündem oldu.
(İHA)
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